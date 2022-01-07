الامارات | قرعة كأس إسبانيا توجه صدمة إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس إسبانيا توجه صدمة إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي، تكرارا لنهائي النسخة الماضية من البطولة، بعدما أوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجه أتلتيك بلباو. وإلى جانب برشلونة، تلقى أتلتيكو مدريد صدمة قوية حيث يلتقي ريال سوسيداد، كما سيشهد هذا الدور أيضا مباراة ديربي إشبيلية.

وواجه برشلونة فريق بلباو في أبريل من العام الماضي وفاز برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت بأشبيلية، حيث سجل وقتها ليونيل ميسي هدفين، ساعدا برشلونة في تحقيق الكأس الوحيد في موسم مخيب للآمال، وكان هذا اللقب كان الأخير لميسي مع الفريق. وتأهل برشلونة لدور الـ16 بعدما تغلب على ليناريس ديبورتيفو 2 / 1.

وستجمع المواجهة الرئيسة الأخرى لهذا الدور بين فريقين من اشبيلية - ريال بيتيس وأشبيلية، فيما يستضيف ريال سوسيداد أتليتكو مدريد. وفي الوقت نفسه، يحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي. ويعني هذا أن الريال سيواجه إلتشي مرتين خلال أسبوع، حيث يستضيف الريال فريق إلتشي في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 23 يناير. وتقام مباريات دور الـ16 في الأسبوع الذي يبدأ يوم 17 يناير.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن القرعة أوقعت فريقه في مواجهة أسهل من تلك التي تنتظر برشلونة وأتلتيكو مدريد، قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد :" حسنا، لا، كل الفرق تريد أن تظهر بشكل جيد". وأضاف:" ستكون مباراة صعبة، يجب أن نستعد لها بشكل ملائك حيث أننا سنواجه إلتشي. بالنسبة لي، هذه مجرد قرعة ونحن نريد أن نكون في حالة من التركيز وأن نكون مستعدين لأن بطولة كأس ملك إسبانيا مهمة بالنسبة لنا".

مباريات دور الـ16:

أتلتيكو بالياريس مع فالنسيا

جيرونا مع رايو فاييكانو

سبورتنج خايخون مع قادش

إلتشي مع ريال مدريد

ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد

ريال بيتيس مع أشبيلية

أتلتيك بلباو مع برشلونة

مايوركا مع إسبانيول



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