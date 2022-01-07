مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا.. و8 قنوات مفتوحة تنقل البطولة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستعد المنتخب المصري، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، والمقرر انطلاقها يوم التاسع من يناير الجاري وحتى السادس من فبراير المقبل.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.

وستقام مباراة الافتتاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 9 يناير على الملعب الأولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في السادسة بتوقيت القاهرة بين الكاميرون المستضيف وبوركينا فاسو.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويبدأ المنتخب المصري حملة استعادة لقبه الغائب بمواجهة أمام نيجيريا، ثم غينيا بيساو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره السوداني.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

المباراة الأولى: نيجيريا × مصر - الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة الموافق يوم 11 يناير 2022.

المباراة الثانية: مصر × غينيا بيساو: الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة الموافق يوم 15 يناير 2022.

المباراة الثالثة: مصر × السودان: الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة الموافق يوم 19 يناير 2022.

وفي وقت سابق، أعلن كارلوس كيروش عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث جاءت على النحو التالي:

"محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد، أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين، عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي، مروان حمدي، محمدحمدي، إبراهيم عادل".

8 قنوات مفتوحة تنقل مباريات الكان

وتذاع مباريات كأس أمم أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، غير أن هناك 8 أخرى ستبث مواجهات البطولة بشكل مجاني، وهي:

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.