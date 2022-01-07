رعب في المنتخب بعد الحضرى وأبو جبل وحالات كورونا.. ومسحات تحدد مصير الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر - تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، خوفا على مصير محمد الشناوي حارس الفراعنة الأساسي، بعد مخالطته للثنائي عصام الحضري مدرب حراس المنتخب ومحمد أبو جبل الحارس الثاني، المصاب بفيروس كورونا المستجد.

إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا

وتأتي حالة القلق خوفا من إصابة الشناوي، بكورونا هو الآخر، بعد مخالطة الحضري وأبو جبل، ومن المنتظر أن يجري الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد مسحات جديدة، للتأكد من سلامتهم.

وتغادر بعثة المنتخب إلى الكاميرون غدا السبت، استعدادا للمشاركة ببطولة أمم أفريقيا في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

كشف مسئولو منتخب مصر، إن هناك 4 حالات كورونا في المنتخب بخلاف عصام الحضري ومحمد أبو جبل، حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية لاثنين من الإداريين وكذلك اثنين من العمال.

أوضح مسئولو المنتخب أن وائل جمعة مدير المنتخب الوطنى، يحاول حاليا توفير بدائل للعمال والإداريين لمرافقة بعثة المنتخب غدا إلى الكاميرون.

فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن استقالة مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر، من منصبه تمت قبل بطولة كأس العرب فى قطر التى أقيمت فى ديسمبر الماضى، كما تم الاستعانة بمحلل أداء أخر هو محمود سليم.

وأعلن مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر رحيله عن الجهاز الفني، وكتب لوفتمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لقد كانت تجربة رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني..حصلت على فرصة العمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية..لقد كان فخراً كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري..سأشاهد كأس الأمم الإفريقية من منزلي لكني سأكون في الكاميرون وأتمنى لجميع المنتخبات واللاعبين الأفضل"

واختار كارلوس كيروش 25 لاعبا فى قائمة مصر، وأضاف 3 لاعبين بعد ذلك والتى جاءت كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى، محمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازى، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدى

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، إبراهيم عادل، مروان حمدى