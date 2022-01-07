شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يوافق على تطبيق تقنية الـ VAR فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى اتحاد الكرة، موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات كأس الرابطة التى تنطلق 12 يناير المقبل.

وانتهت رابطة الأندية المحترفة من الإعلان عن أول بطولة تنظمها الرابطة، وهي كأس الرابطة والتي تنطلق يوم 12 يناير الجاري بمشاركة 18 فريقا من الدوري الممتاز.

وأنتهت شركة بريزنتيشن من تصميم كأس للرابطة والذى صممه توماس لايت صائغ الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا والصانع الحصري لجوائز الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية والمشرف على إدارة المسابقات ، أن بطولة كأس الرابطة في النسخة المقبلة ستقام بنظام خروج المغلوب وليس مجموعات مثل النسخة الحالية.

وأوضح عامر حسين في تصريحات خاصة، إن النسخة الحالية تقام وقت توقف طويل لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكن النسخة المقبلة لن تكون هناك أمم إفريقيا وبالتالي فلا يوجد وقت متاح لإقامة المباريات ولذلك تقام بنظام خروج المغلوب حتى تستهلك وقت أقل.

من ناحية أخرى، حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، ملعب مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة، وقرر مسئولو الرابطة إقامة المباراة على استاد برج العرب فى الإسكندرية أسوة بما يحدث فى مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة منح الفائز بكأس الرابطة جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، فيما يحصد الوصيف مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث نصف مليون جنيه، ويحصل صاحب الرابع على ربع مليون جنيه، فيما يحصل كل فريق يشارك فى كأس الرابطة على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.