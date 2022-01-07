شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يطمئن على حالة "أبو جبل" بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على التواصل مع محمد أبوجبل حارس الأبيض والمتواجد في صفوف المنتخب المصري للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويخضع اللاعب حاليا للعزل وبروتوكول العلاج المتبع تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر ، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش"