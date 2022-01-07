شكرا لقرائتكم خبر عن معلول ينشر صور من رحلة نسور قرطاج إلى الكاميرون للمشاركة في أمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال سفر بعثة المنتخب التونسي إلى الكاميرون، استعداداً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وعلق معلول "النسور".



علي معلول



منتخب تونس

ويغيب عن رحلة منتخب نسور قرطاج كل يوسف المساكني وحنبعل المجبري بعد إصابتهما بفيروس كورونا مع إلتحاق سيف الدين الجزيري بعد تماثله للشفاء.

ويستهل المنتخب التونسي مشاركته في فعاليات كأس أمم إفريقيا بمواجهة منتخب مالي الأربعاء القادم، لحساب الجولة الإفتتاحية من المجموعة السادسة

ويخوض منتخب تونس منافسات كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة السادسة بجانب منتخبات مالى، موريتانيا وجامبيا.

وجاءت قائمة منتخب تونس النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - البشير بن سعيد - أيمن دحمان - علي الجمل

الدفاع: ديلان برون - منتصر طالبي - بلال العيفة - أسامة حدادي - عمر الرقيق - محمد دراجر - محمد أمين بن حميدة - حمزة المثلوثي - علي معلول.

الوسط: علي العابدي - محمد علي بن رمضان - عيسي العيدوني - إلياس سخيري - غيلان شعلالي - سيف الدين خاوي - أنيس بن سليمان - يوهان توزجار - حنبعل المجبري.

الهجوم: وهبي الخزري - نعيم سليتي - حمزة رفيع - سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني – عصام الجبالى.