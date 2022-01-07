شكرا لقرائتكم خبر عن حل أزمة مونديال الأندية أول طلبات الأهلي من مجلس علام بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي تسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام مقاليد إدارة زمام الأمور داخل الجبلاية، لمخاطبته بشكل رسمي في حل أزمة تعارض مواعيد بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية، لاسيما بعد تقاعس اللجنة الثلاثية السابقة عن إيجاد حل للأزمة مع الاتحادين الدولي والإفريقي وعدم وقوفها بجوار الأهلي في أزمته مع الفيفا رغم تهديده بفقدان 9 من لاعبيه الدوليين.

وينوي مسئولو الأهلي مخاطبة اتحاد الكرة الجديد بضرورة الوقوف بجانب الأهلي والضغط على الفيفا لإيجاد حل مرضي وعادل لتضارب مواعيد البطولتين سويا، وهو ما يضر بالأهلي المهدد بفقدان 9 من لاعبيه الدوليين للمشاركة مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ويغيب عن الأهلي كلا من محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف للمشاركة مع منتخب مصر، بينما يغيب كلا من علي معلول واليو ديانج وبدر بانون للمشاركة مع منتخبات تونس ومالي والمغرب على الترتيب.

ويرغب الأهلي في إيجاد حل لأزمة تعارض مواعيد البطولتين من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في استفادة كل الفرق المشاركة في مونديال الأندية من لاعبيها المقيدين في القائمة، والسفر بكامل نجومه.