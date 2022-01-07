شكرا لقرائتكم خبر عن جنش فى نزهة مع زوجته وأطفاله: ربنا يحفظكم ويخليكو ليا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فيوتشر، المعار من الزمالك، محبية ومتابعيه، صورًا جديدة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، والتى ظهر فيها برفقة زوجته وأطفاله تمارا ومالك.

وعلق جنش، على الصور التي نشرها عبر "إنستجرام"، "ربنا يحفظكم ويخليكو ليا"، وحازت الصور على إعجاب متابعيه حيث حصلت على آلاف الإعجابات بعد وقت قليل من نشرها.



حساب جنش على انستجرام

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن مسئولو نادى فيوتشر، يدرسون تفعيل بند أحقية شراء محمود جنش حارس مرمى الفريق المعار من الزمالك، حيث يتضمن عقد اللاعب المعار بند أحقية الشراء مقابل 2.5 مليون جنيه.

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق. وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.



اطفال جنش



جنش وزوجته



أبناء جنش

ويحتل فيوتشر المركز الثاني عشر في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فيالدوري حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

من جانبه، قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، إنه كان يتمنى انضمام أحمد رفعت للمنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى إن إصابة مروان محسن أبعدته عن قائمة المنتخب ومواصلة التألق مع الفريق.

وأضاف عبد الظاهر، "أتوقع أن يصل منتخب مصر لدور النصف نهائي في كأس الأمم الإفريقية، وأفشة كان يستحق الانضمام للمنتخب"، وأوضح عبد الظاهر أن "عمر كمال عبد الواحد موقِّع على عقد لمدة 3 سنوات مع النادي، مشيرا إلى أنه من أبرز اللاعبين في مصر".