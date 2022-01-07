شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو الزمالك على رادار المصري في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود عبد العزيز "زيزو"، دائرة اهتمامات النادي المصري في الميركاتو الشتوي الجاري، لدعم وسط ملعب الفريق البورسعيدي، وتنتظر اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عودة معين الشعباني مدرب الفريق البورسعيدي من تونس بعد انتهاء إجازته، لحسم ملف الميركاتو الشتوي وتدعيمات الفريق، والتي تأخرت بسبب حالة الفراغ الإداري الذي عانى منه المصري خلال الفترة الماضية قبل تعيين اللجنة.

وانضم زيزو إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الشتوية يناير 2018 قادماً من سموحة، ومع الفريق الأبيض شارك زيزو 65 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادي المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز الفني، وذلك لفرض حالة من الانضباط على الفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.

وكان أحمد حمودى قد غاب عن تدريبات الفريق بدون إذن قبل أن ينتظم فى التدريبات، كما تغيب عمرو مرعى عن المران بداعي مرض والده وخضوعه لعملية جراحية، فيما تغيب أحمد الشيخ بداعى استكمال عملية التأهيل من الإصابة خارج النادى.

وكان كريم ذكرى مدير الكرة بقرر توقيع غرامة مالية تقدر بمائة ألف جنيه، على أى لاعب يدلى بتصريحات إعلامية أو صحفية دون إذن النادى.