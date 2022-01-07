شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصعد لاعب وسط 2003 لمران الفريق الأول.. ويخصص فقرة بدنية شاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتصعيد ماجد هاني لاعب وسط فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ لتدريبات الأبيض اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة.

وكان الجهاز الفني قام أمس بتصعيد محمد طارق مدافع فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ للتدريب مع الفريق الأول.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

واستأنف الفريق تدريباته بالأمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر ، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".