شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغاني وطنية أشعلت حماس الفراعنة للتتويج بـ4 بطولات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار محبي كرة القدم في مصر والقارة السمراء، صوب دولة الكاميرون، في التاسع من يناير الجاري، لمتابعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في نسختها رقم 33 وسط تحديات كبيرة ومنافسة قوية من جميع منتخبات القارة السمراء.

ولا شك أن الأغاني الوطنية لها دور كبير في شحن المشاعر الوطنية ورفع درجة الحماس واستدعاء الهمم لبذل أقصى جهد من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية وصناعة الإنجاز وتحقيق المستحيل، ولأن لها دور لا يمكن إغفاله لعبت الأغاني الوطنية دورًا بارزًا في زيادة حماس اللاعبين للتتويج بالبطولات وتحطيم الأرقام القياسية وتدوين أسماءهم بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة.

يا حبيبتي يا مصر أمم أفريقيا 2006

شهدت أمم أفريقيا التي استضافتها القاهرة في عام 2006، مولد جيل جديد من الفراعنة قادر على قهر المستحيل، ومعه بدأت مصر عهداً كروياً جديداً فرضت فيه هيمنتها على القارة السمراء، وكانت أغنية "يا حبيبتي يا مصر" للفنانة الراحلة شادية، بمثابة النشيد الوطني للاعبين خلال البطولة وكان لها دور فعال في زيادة الحماس.

ما شربتش من نيلها

كانت أغنية "ماشربتش من نيلها" للفنانة شيرين عبد الوهاب أحد الأغاني الوطنية المؤثرة التي استمد منها لاعبو الفراعنة حماسهم ومشاعرهم لبذل أقصى جهد لديهم من أجل التتويج ببطولة أمم أفريقيا في نسختين متتاليتين في 2008، 2010، وهو ما اكده اللاعبين بأنفسهم أنها كانت تثير مشاعرهم حد البكاء.

إبن مصر ودور فعال في أمم أفريقيا للشباب

كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبي أن أغنية "أنا ابن مصر" كانت المحفزة للاعبين قبل أى مباراة للمنتخب فى بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى توج بلقبها الفراعنة، وأضاف مسئولو منتخب مصر الأولمبى أن الجهاز الفنى كان حريصًا على الاستماع للأغنية داخل غرف الملابس والأتوبيس قبل التوجه للاعبين، وكان لها عامل السر فى تحفيز اللاعبين.