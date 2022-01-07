شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يودّع لاعبي الأهلي غداً قبل بدء تجربة الإعارة في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مران الفريق غد السبت، من أجل توديع زملاؤه بالمارد الأحمر قبل الرحيل إلى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء إعارته لنادي هاتاي سبور لمدة ستة أشهر.

وأنهى مسئولو الأهلي صفقة إعارة كهربا للدوري التركي عبر بوابة نادي هاتاي بعد المفاضات التي تمت على مدار الأيام الماضية واسفرت عن إعارة اللاعب مفقابل 6 أشهر مقابل 500 ألف دولار مع وجود بند الإعارة مقابل 3 ملايين دولار.

ووافق مسئولو الأهلي على عرض هاتاي بعدما رحّب بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق بإعارة اللاعب لأسباب فنية كما طلب كهربا الرحيل للإعارة بعدما خرج من حسابات موسيماني طوال الفترة الماضية.

ومدد محمود عبد المنعم كهربا عقده مع الأهلي لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته لنادى هاتاى التركى حتى نهاية الموسم الجارى.

وعاد كهربا من لبنان خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات انتقاله لتركيا، حيث من المقرر أن تتم إعارة الجناح الدولي مقابل 500 ألف دولار، ووضع النادى التركى بنداً فى العقد يتيح له شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يغادر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى، ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.