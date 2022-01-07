شكرا لقرائتكم خبر عن المصائب لا تأتي فرادى.. أول تعليق من محمد أبو جبل بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب الوطنى على إصابته بفيروس كورونا المستجد وعدم سفره مع المنتخب إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية.

كتب ابو جبل، فى تدوينه عبر حسابه على تويتر: "قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ان المصائب لا تأتي فرادى فاللهم لك الحمد والشكر، ايجابي كورونا انا والكابتن عصام الحضري، فدعواتكم بالشفاء واللحاق بالمنتخب المصري في الكاميرون كل التوفيق للمنتخب المصري في بطولة افريقيا".



حساب ابو جبل عل تويتر

يأتى هذا بعدما أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني خلال الساعات الماضية، استعدادا للسفر إلى الكاميرون غدًا للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان (مايكل لوفتمان) محلل أداء منتخب مصر رحيله عن الجهاز الفني، وكتب لوفتمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لقد كانت تجربة رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني".

وقال محلل أداء منتخب مصر :"حصلت على فرصة العمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية..لقد كان فخراً كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري..سأشاهد كأس الأمم الإفريقية من منزلي لكني سأكون في الكاميرون وأتمنى لجميع المنتخبات واللاعبين الأفضل".

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، اختار 25 لاعبا فى قائمة مصر، وأضاف 3 لاعبين بعد ذلك للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وضمت القائمة..

فى مركز حراس المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى، محمود جاد

أما فى مركز الدفاع فاختار (كيروش) كل من ( أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازى، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدى)..

وفى مركز خط الوسط، اختار (كيروش) كل من (عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، إبراهيم عادل، مروان حمدى)..

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، آخر مران له اليوم الجمعة، قبل السفر لخوض أمم أفريقيا، حيث يتدرب المنتخب الوطنى على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون غدًا السبت للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.