شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى وأبو جبل يلحقان ببعثة المنتخب فى الكاميرون بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع عصام الحضرى مدرب حراس منتخب مصر ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، للعزل الصحى داخل فندق المنتخب بعد ثبوت إيجابية مسحة كورونا الخاصة بهما قبل السفر إلى الكاميرون صباح الغد، على أن يلحق الثنائى ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون بعد التعافى من كورونا.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء البطولة بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام .

كما قرر الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى ضمن بعثة الفريق المسافرة غدًا إلى الكاميرون ، على أن ينضم الحضري وأبو جبل إلى البعثة هناك وقت شفائهما.

وكانت ادارة اتحاد الكرة قد أنهت اليوم كافة اجراءات سفر طارق سليمان مع البعثة غدًا والانضمام إلى معسكر الفريق وقيادة تدريب حراس المرمى اليوم.