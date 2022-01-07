شكرا لقرائتكم خبر عن كونتيه الوافد الجديد يظهر فى مران الدراويش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى صباح اليوم ـ الجمعه ـ مشاركة الجامبى سايكو كونتيه الوافد الجديد، بعد إتمام إجراءات التعاقد معه مؤخرًا.

وتعاقد الإسماعيلى مع اللاعب بعقد طويل الأمد قادمًا من فريق السكة الحديد فى إطار تدعيم الجانب الهجومى بلاعبين جدد وسعيًا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق مع إستئناف المسابقات المحلية.

وحرص لاعبو الدراويش على الترحيب باللاعب وسط أجواء تنم على الترابط والحب بين كافة أعضاء الفريق.

وعقد الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون إجتماعًا مع اللاعب الجامبى لشرح تفاصيل التدريبات وبرنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق مزيد من الإنسجام والتناغم.