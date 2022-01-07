شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تشارك الجمهور مشاهد من تدريباتها على تنس الطاولة فى طفولتها "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت هنا جودة لاعبة النادى الأهلي والمنتخب الوطنى لتنس الطاولة، محبيها ومتابعيها، فيديو قديم لها أثناء أداء تمرينات تنس الطاولة، في عام 2013، أى وهى في عمر 6 سنوات، حيث أنها من مواليد 12 ديسمبر عام 2007، ويعود هذا المقطع المصور لتدريبات الطفلة الموهوبة إلى 8 سنوات.

وعلقت هنا جودة، على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، "جمعة مباركة، خليك ورا الحلم، التمرين في النادى الأهلي عام 2013 وكان عمري 6 سنوات، ثق بنفسك".

ما زالت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة، تتربع على قمة البطولات والألقاب، فى ظل ما تحققه من إنجازات يوما بعد يوم، لتثبت أنها موهبة استثنائية فى عالم اللعبة، على جميع المستويات الدولية والمحلية والأفريقية، رغم سنها الصغير .



هنا جودة لاعبة الاهلى



هنا جودة

هنا جودة نموذج مختلف عن كل ما هو متعارف عليه بعد أن أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة، حيث توجت بميداليتين فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالبرتغال، ذهبية فى منافسات الزوجى، وفضية بمنافسات الفردى، لتواصل حفر اسمها فى تاريخ تنس الطاولة.

وسبق لهنا أن صعدت لنهائى بطولة أفريقيا للسيدات والتى أقيمت بالكاميرون بعد الفوز على دينا مشرف بنصف النهائي، لتكون أصغر لاعبة فى تاريخ الطاولة التى تصعد لنهائى أفريقيا.

كما تُوجت هنا جودة، لاعبة النادى الأهلى، ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتى أقيمت بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى، لاعبة المعادى، بنتيجة 3/0 فى المباراة النهائية.

كما نجحت فى التتويج مؤخرا بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للناشئين، واحتلال المركز الأول، وذلك بعد الفوز على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3-0 الشهر الماضى.