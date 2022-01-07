شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستحق أحمد عبد القادر وضعه بالفئة الأولى فى الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاهلى لفتح ملف تمديد تعاقد أحمد عبد القادر صانع العاب الفريق والذى ينتهى تعاقده مع المارد الأحمر في نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادى في يناير المقبل، ويرغب الأهلي فى الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.

وشارك أحمد عبد القادر فى 8 مباريات مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 334 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل هدف وصنع هدف أخر وتوج ببطولة السوبر الافريقى .

ويرغب مسئولو الأهلى في رفع المقابل المادى لعقد أحمد عبد القادر ووضعه ضمن الفئة الأولى ليتناسب مع المجهود الذي يبذله اللاعب مع فريقه فى الوقت الحالي، لاسيما أنه ليس من ضمن لاعبى الفئة الأولى داخل صفوف الفريق، وترغب الإدارة في تعديل عقده وتمديده باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر ويحظى بثقة الجهاز الفني الذى يدفع به في أوقات صعبة من المباريات ويقدم مردود رائع بالإضافة لوجود رغبة في تحصين اللاعب ضد الإغراءات الخارجية التي تحاوطه بإستمرار بسبب موهبته الكبيرة .

وتنتهي عقود 8 لاعبين من الأهلي الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ خلال يناير المقبل، واللاعبون هم: "حسين الشحات، محمد هاني، أحمد عبد القادر، محمود وحيد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، عمار حمدى، ومحمد محمود".

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو الأهلي الفترة المقبلة الاجتماعات بين موسيماني ولجنة التخطيط لكرة برئاسة محسن صالح من أجل حسم ملف العقود والتجديدات الجديدة في الفريق لاسيما بعدما حسم مسئولو الأهلي تجديد عقد على معلول مؤخراً حيث تم التجديد له موسمين لينتهي عقده في 2024 ، وبعدما سبق وقام الأهلي بتمديد وتجديد عقود عدد من نجوم الفريق يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، ديانج ، محمد شريف ، عمرو السولية.