شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى الزمالك والجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء الجهازين الطبي والإداري بالأمس.

جدير بالذكر أن الفريق خضع لمسحة طبية بالأمس للاطمئنان على اللاعبين بعد العودة من الراحة السلبية.

وكان الفريق استأنف تدريباته بالأمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر ، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".