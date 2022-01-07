شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة منتخب مصر إلى الكاميرون للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع منتخب مصر اللمسات الأخيرة على رحلة الكامبرون التى ستبدأ غداً للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل ، ونرصد في السطور التالية خطة الفراعنة لرحلة الكاميرون.

س: ماذا عن أخر موعد لمنتخب مصرقبل رحلة الكاميرون؟

ج: يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش آخر مران له عصر اليوم الجمعة، قبل السفر لخوض أمم أفريقيا، حيث يتدرب المنتخب الوطنى على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون غدًا .

س: ماذا عن المباراة الودية التى سبق وأعلن عنها منتخب مصرقبل السفر للكاميرون؟

ج: كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قرر إلغاء المباراة الودية مع منتخب الكونغو الذى كان من المقرر لها صباح اليوم الجمعة مع تأجيل التدريب إلى الرابعة عصرًا بعد تأجيل السفر للكاميرون ليوم السبت بدلا من اليوم.

س:ما هو موعد سفر منتخب مصر للكاميرون؟

ج: يطير منتخب مصر للكاميرون عبر طائرة خاصة فى الحادية عشر صباح غد السبت.

س: كيف تعامل المجلس الجديد لإتحاد الكرة مع جهاز المنتخب؟

ج: عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى أمس الخميس بحضور خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد والأعضاء محمد حلمى مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومى، ودينا الرفاعى، كما حضره أيضا أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول ووليد العطار مدير الاتحاد ووائل جمعة مدير المنتخب.

وأكد خلال الإجتماع جمال علام على دعم مجلس إدارة الاتحاد بالكامل للمنتخب الوطنى وجهازه الفني بقيادة كارلوس كيروش ، مؤكدًا أهمية المنافسة على كأس الأمم الأفريقية وأهميتها لدى جماهير الكرة المصرية.

س: من هو رئيس بعثة منتخب مصر في الكاميرون؟

ج: رئيس لبعثة سيكون هو رئيس الإتحاد جمال علام حيث قال جمال علام أنه سيرأس بعثة المنتخب الوطنى إلى الكاميرون غدا السبت ومعه اللواء حلمى مشهور لتذليل أى عقبات قد تواجه البعثة فى مشوارها.