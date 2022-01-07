موعد وملعب والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يفتتح منتخب مصر مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 يوم الثلاثاء القادم بمواجهة نيجيريا في افتتاح مبارياتهما في المجموعة الرابعة.

وتقام المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "رومدي أدجيا" بمدية جاروا الكاميرونية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max لنقل المباراة.

وأسندت القناة القطرية تعليق المباراة إلى المعلق أحمد الطيب.

ذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، ويبحث "الفراعنة" عن لقبهم الثامن.