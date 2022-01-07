جلسة لحسم إعارة كهربا لهاتاي التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا، لمنافشة العرض المقدم من هاتاي التركي، للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر مقر من كهربا لمصراوي: "من المنتظر أن تجمع جلسة اليوم بين كهر وأمير توفيق، لمنافشة تفاصيل عرض هاتاي لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

وكان الأهلي طلب زيادة العرض المالي المقدم من هاتاي التركي ٥٠٠ ألف دولار للموافقة على خروج اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، كما أن كهربا يريد زيادة رابته خلال فترة الإعارة.

ويذكر أن كهربا وإدارة الأهلي اتفقان علي مبدأ الإعارة لكن يتبقى التفاصيل المادية هي عامل الحسم وهو ما سيتم مناقشته في جلسة اليوم وبعدها سيتم اخطار نادي هاتاي بتفاصيل مطالب النادي واللاعب.