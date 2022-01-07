بعد إصابتى منتخب مصر .. ماذا تقول لائحة أمم أفريقيا في حالة تعدد الإصابات بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن اتحاد الكرة إصابة محمد أبو جبل حارس منتخب مصر وعصام الحضري مدرب الحراس بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن الثنائي لن يسافرا مع المنتخب غداً السبت إلى الكاميرون من أجل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 .

وكشف مصدر لمصراوي أن الثنائي أختلطا بأفراد الفريق خلال عشاء الأمس الخميس وهو ما يعني احتمالية وجود حالات أخرى.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

من المنتظر أن يخضع نجوم منتخب مصر إلى الفحص عن الإصابة بفيرس كورونا المستجد فور وصوله للكاميرون بواسطة "رابيد تيست " على أن يخضع أصحاب العينة الطبية بمسحة طبية تحسم حالتهم.

ماذا تقول اللائحة؟

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لائحة كأس الأمم الأفريقية لمواجهة الاجراءات الاستثنائية التي خلفها تفشي كوفيد -19 والتي تجيز استبدال المصابين بالفيرس بثلاثة شروط وهي:

1- إثبات الإصابة بتقرير طبي ومسحة .

2- الاستبدال قبل أول مباراة في البطولة بـ 48 ساعة .

3- الاستبدال من قائمة الـ 40 المبدئية .

قائمة منتخب مصر المبدئية

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة ضمت 40 لاعباً في ديمسبر الماضي قبل اختيار قائمة الـ 25 المسافرة بالإضافة إلي ثلاثة أخرين.

قائمة منتخب مصر النهائية

وضمت القائمة 25 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء.خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين.خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي.

ثم أضاف الثلاثي : مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي.

الاستبعادات

وشهدت القائمة استبعاد 15 لاعبا من قائمة الـ 49 و هم:محمد مجدي "أفشة"، مروان حمدي، مصطفى فتحي، أحمد حسن "كوكا"، أحمد ياسر ريان، إبراهيم عادل، أحمد ياسين، محمد هاني، نبيل عماد "دونجا"، محمد حمدي، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود، محمد فوزي وأحمد رفعت.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في أمم أفريقيا يوم 11 من الشهر الجاري، حيث سيواجه نظيره النيجيري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

يُذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، ويبحث "الفراعنة" عن لقبهم الثامن.