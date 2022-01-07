قناة "مجانية" على نايل سات تنقل كأس الأمم .. كيفية المشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن نقلها لبعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .

وحصلت القناة على حقوق 10 مباريات من البطولة من بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي .

وتبث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بأسم Programme NationalHD على تردد 11680H بمعدل ترميز 27500 .

القناة مكسورة الشفرة بنظام BISS .. ف بمجرد ادخال الشفرة فى جهازك تفتح القناة بشكل تلقائي

شفرة القناة : 1100000000000000

ويمكنك معرفة طريقة ادخال الشفرة الى جهاز الاستقبال الخاص بك من هنا :

خطوات أخرى

- افتح محرك البحث الشهير google.

- اكتب (إدخال شفرة biss لجهاز.....) وتكتب اسم جهاز الاستقبال الخاص بك (الريسيفر) مكان النقط.

- سيظهر لك أكثر من موضوع وفيديو لطريقة إدخال الشفرة إلى جهازك بشكل صحيح.

القناة نقلت مباريات أمم افريقيا 2019 في مصر ..