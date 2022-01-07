اخبار الرياضه

قناة "مجانية" على نايل سات تنقل كأس الأمم .. كيفية المشاهدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن نقلها لبعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .

وحصلت القناة على حقوق 10 مباريات من البطولة من بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي .

وتبث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بأسم Programme NationalHD على تردد 11680H بمعدل ترميز 27500 .

القناة مكسورة الشفرة بنظام BISS .. ف بمجرد ادخال الشفرة فى جهازك تفتح القناة بشكل تلقائي

شفرة القناة : 1100000000000000

ويمكنك معرفة طريقة ادخال الشفرة الى جهاز الاستقبال الخاص بك من هنا :

خطوات أخرى

- افتح محرك البحث الشهير google.

- اكتب (إدخال شفرة biss لجهاز.....) وتكتب اسم جهاز الاستقبال الخاص بك (الريسيفر) مكان النقط.

- سيظهر لك أكثر من موضوع وفيديو لطريقة إدخال الشفرة إلى جهازك بشكل صحيح.

القناة نقلت مباريات أمم افريقيا 2019 في مصر ..

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا