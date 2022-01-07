قناة "مجانية" على نايل سات تنقل كأس الأمم .. كيفية المشاهدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:
أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن نقلها لبعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .
وحصلت القناة على حقوق 10 مباريات من البطولة من بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي .
وتبث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بأسم Programme NationalHD على تردد 11680H بمعدل ترميز 27500 .
القناة مكسورة الشفرة بنظام BISS .. ف بمجرد ادخال الشفرة فى جهازك تفتح القناة بشكل تلقائي
شفرة القناة : 1100000000000000
ويمكنك معرفة طريقة ادخال الشفرة الى جهاز الاستقبال الخاص بك من هنا :
خطوات أخرى
- افتح محرك البحث الشهير google.
- اكتب (إدخال شفرة biss لجهاز.....) وتكتب اسم جهاز الاستقبال الخاص بك (الريسيفر) مكان النقط.
- سيظهر لك أكثر من موضوع وفيديو لطريقة إدخال الشفرة إلى جهازك بشكل صحيح.
القناة نقلت مباريات أمم افريقيا 2019 في مصر ..