إصابة عصام الحضري ومحمد أبوجبل بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 يناير 2022

تأكدت إصابة عصام الحضري مدرب حراس المرمى في منتخب مصر والحارس وتقرر عدم سفرهما غدًا مع بعثة المنتخب المصري إلى الكاميرون.



وأجرى المنتخب المصري فحوصا قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تقام بين 9 يناير و6 فبراير.

وكتب الاتحاد المصري عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبوجبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة“.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشاركته في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الحالي.

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر لشبكة ”إرم نيوز“ إن هناك اجتماع طارئ سيعقد اليوم الجمعة لتحديد عدة ترتيبات خاصة مع وجود بعض الإصابات في الجهاز الإداري والعمال في صفوف منتخب مصر.

وأشار إلى أنه لا نية لتأجيل سفر بعثة المنتخب مجدداً خاصة مع ضيق الوقت قبل مباراة نيجيريا في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن بعثة منتخب مصر ستخضع لمسحة طبية عاجلة قبل السفر للكاميرون للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى بفيروس كورونا داخل البعثة.