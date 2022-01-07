إصابة عصام الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا.. واستبعادهم من رحلة الكاميرون.. وكيروش يعلق

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني، أمس، قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية، إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، حيث تقرر إلغاء سفرهما غدًا مع البعثة.



رسالة كيروش بشأن إصابات كورونا



وأطلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، تغريدة قبل سفر بعثة الفراعنة غدا السبت إلى الكاميرون؛ استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير المقبل.



وكتب كيروش، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: «أوقات غير مسبوقة. كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، أصبحنا أكثر ترابطا. من الأفضل أن نقف معًا ونركز على ما يتعين علينا القيام به لمواجهة التحديات».



وأضاف: «أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتك، ونتمنى الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا».



ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مرانه في ستاد القاهرة في الرابعة عصر اليوم الجمعة، حيث سيكون المران الأخير للفراعنة قبل السفر إلى الكاميرون غدا السبت، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.



تعديل موعد مران المنتخب جاء ليقام عصرا بدلا من صباحا، كما كان معتادا في الأيام الأخيرة، بعد قرار البرتغالي بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة بإلغاء التدريب المشترك مع منتخب الكونغو الذي كان مقررا صباح اليوم.



ويتواجد منتخب مصر بالمجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، وستكون ضربة بداية الفراعنة أمام نيجيريا مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات بالبطولة.