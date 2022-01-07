شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني براون للاعبى الإسماعيلى: المستوى يحدد التشكيل الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول للنادى الإسماعيلي تدريباته اليوم على الملعب الفرعى، وذلك ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الأولى.

بدأ المران بإجتماع عقده الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون مع اللاعبين لحثهم على القتال فى التدريبات والتأكيد على أن المردود المقدم من كل لاعب فى الملعب سيترتب على إثره مشاركتهم مع الفريق من عدمها خلال الفترة المقبلة.

تطرق المران لتدريبات خططية متنوعة منها التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة بجانب سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية.

كما خصص مخطط الأحمال تدريبات بدنية شاقة فى سبيل الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبى الفريق مع عودة المباريات.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها أكثر من مرة لإصلاح الأخطاء وسط حالة من الإصرار لدى اللاعبين على نيل ثقة الجهاز الفنى.



تدريب الاسماعيلي



تدريبات الاسماعيلي تحت قيادة براون



تدريبات قوية للاسماعيلي