شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحضرى وأبو جبل.. 4 حالات كورونا جديدة فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، إن هناك 4 حالات كورونا في المنتخب بخلاف عصام الحضري ومحمد أبو جبل، حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية لاثنين من الإداريين وكذلك اثنين من العمال.

أوضح مسئولو المنتخب أن وائل جمعة مدير المنتخب الوطنى، يحاول حاليا توفير بدائل للعمال والإداريين لمرافقة بعثة المنتخب غدا إلى الكاميرون.