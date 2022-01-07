الامارات | تسريب صور العريس رياض محرز بعد زواجه سراً من عارضة أزياء

شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صور العريس رياض محرز بعد زواجه سراً من عارضة أزياء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم بتسريب صور من زواج نجم المنتخب الجزائري، ونادي مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، بعارضة الأزياء تايلور وارد، والتي ارتبط بها خلال الفترة السابقة، منذ انفصاله عن زوجته السابقة.

وقالت الصحيفة إن عقد القران تم بحسب قوانين الشريعة الإسلامية في نهاية السنة الماضية، وبشكل سري دون الإعلان عنه رسميا. وقالت إنه خلال عقد القران، تم استخدام الكلمات العربية المعتادة مثل "القبول ثلاث مرات". لكنها كشفت أن تايلور (23 عاما) ستقوم بعقد قران آخر بحسب القوانين المدنية في بريطانية، وذلك اتباعا للتشريعات المحلية بهذا الخصوص.

وحصلت الصحيفة على الصور التي يظهر فيها محرز ببدلة بيضاء، مع فستان أبيض لتايلور. وأكدت أن حفل الزفاف الرسمي سيكون أكبر ومعلنا في الفترة المقبلة، بعد تمام الإجراءات الخاصة بتسجيل العقد مدنيا في بريطانيا.

وظل الاثنان مرتبطان ببعضهما البعض لسنة ونصف، ثم أعلنا الخطبة في يونيو الماضي، خلال سفر محرز إلى جزيرة ميكونوس اليونانية، وأهداها خاتما تبلغ قيمته أكثر من نصف مليون يورو.

وقاما بشراء منزل في شيشاير السنة الماضية بقيمة 2.5 مليوني يورو، ويخططان للاستقرار فيه بشكل دائم. يذكر أن محرز كان متزوجا من قبل لست سنوات من زوجته السابقة ريتا جوهال (29 عاما)، وله منها ابنتين.ليب

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