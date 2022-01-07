الامارات | طرح تذاكر مونديال الأندية "الإمارات 2021".. تعرف إلى أسعار التذاكر

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر مونديال الأندية "الإمارات 2021".. تعرف إلى أسعار التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طرح التذاكر المتبقية لجميع فئات تذاكر بطولة "كأس العالم للأندية الإمارات 2021 المقدمة من علي بابا كلاود" ابتداء من اليوم الجمعة.

وقال "فيفا" في بيان صحافي: "شهدت تذاكر المباراة النهائية التي ستُقام في 12 فبراير ومباراتا دور نصف النهائي اللتان ستقامان في يومي 8 و9 فبراير (بتواجد فريقي بالميراس البرازيلي و تشيلسي الإنجليزي) إقبالاً كبيراً خلال مرحلة طرح التذاكر المسبقة لحاملي بطاقات الدفع (فيزا)، كما ستتاح الفرصة لجميع الجماهير لشراء تذاكرهم لتلك المباريات الحافلة بالإثارة الكروية من خلال موقع FIFA.com/tickets ابتداء من الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات".

وأضاف: "مع بقاء قرابة شهر على انطلاق البطولة في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، سيتم توفير عبر موقع FIFA.com/tickets. وسيستمر بيع التذاكر على أساس "الأولوية حسب الأسبقية" عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال أيام البطولة حتى نفادها، كما تنصح الجهة المنظمة الجماهير بزيارة FIFA.com/tickets للاطلاع على أحدث المستجدات والتذاكر المتاحة".

وأوضح: "ستتوفر التذاكر لعشّاق كرة القدم في الإمارات ومن مختلف دول العالم عبر فئات تذاكر مختلفة وبأسعار تناسب الجميع تتراوح من 20 درهم في فئة التذاكر الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة التذاكر الأولى، وبإمكان الجماهير شراء تذاكرهم عبر موقع FIFA.com".

في المقابل ستتواجه سبعة أندية عالمية في مباريات اقصائية حيث ستنطلق مجريات البطولة بمباراة أولى يوم الخميس 3 فبراير بين ممثل دولة الإمارات نادي الجزيرة وممثل قارة اوقيانوسيا نادي بيري من تاهيتي. وتشمل الفرق الخمسة المتأهلة بطل دوري أبطال الكونكاكاف مونتيري المكسيكي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي الانجليزي وبطل أمريكا الجنوبية نادي بالميراس البرازيلي وبطل دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي وبطل قارة أفريقيا نادي الأهلي المصري.

وستُقام مباريات البطولة في ملعبي "محمد بن زايد" و" آل نهيان" اللذان تم تجهيزهما بأعلى مستويات التنظيم العالمي ووفق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان تجربة آمنة ومميزة لعشاق كرة القدم والمجتمع الرياضي بأكمله. للمزيد من التفاصيل حول جدول المباريات يرجى زيارة موقع FIFA.com.

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