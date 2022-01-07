برشلونة يتخلص من كوتينيو ويعيره إلى أستون فيلا الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده رسمياً مع البرازيلي فيليب كوتينيو بنظام الإعارة، قادماً من برشلونة الإسباني.

وأكد أستون فيلا، في بيان رسمي نشره عبر حسابه بموقع ”تويتر“، اتفاقه مع برشلونة على استعارة كوتينيو حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي: ”اتفق أستون فيلا وبرشلونة على صفقة فيليب كوتينيو حيث سيقضي بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك“.

وأوضح أستون فيلا أن الاتفاقية تتضمن أيضًا خيار شراء اللاعب، مشيراً إلى أن كوتينيو سيسافر إلى برمنجهام في غضون الـ48 ساعة القادمة، حيث سيخضع للفحص الطبي، ثم سيحصل على تصريح عمل.

ومن المقرر أن يلعب كوتينيو (29 عاما) تحت قيادة زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لأستون فيلا، إذ سبق أن لعبا سويًا عامين ونصف في ليفربول.

وكان النجم البرازيلي قد انضم إلى برشلونة في يناير 2018 قادمًا من ليفربول مقابل 146 مليون إسترليني، لكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه علما أنه لعب موسم 2019/2020 معارا لبايرن ميونخ الألماني.

وبهذه الصفقة، تخلص برشلونة بشكل مؤقت من راتب كوتينيو، حيث قال النادي الكتالوني إن أستون فيلا سيدفع جزءًا من أجر اللاعب، وهو ما سيتيح للنادي تسجيل لاعب جديد وبالتحديد فيران توريس الذي انضم للنادي الكتالوني من مانشستر سيتي.

ولعب كوتينيو 16 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي بواقع 608 دقائق فقط، سجل فيها هدفين وبالمجمل لعب للنادي الكتالوني 106 مباريات، سجل فيها 25 هدفا وصنع 14.

ولعب كوتينيو في الدوري الإنجليزي من قبل، حيث لعب في البريميرليج 152 مباراة، سجل فيها 41 هدفاً وصنع 37.

ويملك أستون فيلا 22 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيواجه أستون فيلا فريق مانشستر يونايتد يوم الإثنين المقبل في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي، على ان يتواجها مجددا يوم 15 يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز.