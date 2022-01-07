شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل ، ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجاري.

وتقام مباراة مصر ونيجيريا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة في أمم أفريقيا رفقة كل من: نيجيريا، السودان، وغينيا بيساو.

على صعيد متصل ، يحلم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى، لتحقيق بطولة مع منتخب مصر من خلال الفوز بلقب أمم افريقيا 2022 بالكاميرون، خاصة وأنه لم يحقق هذا اللقب من قبل مع الفراعنة حيث يغيب الكأس عن خزائن المنتخب منذ 2010.

ويعقد محمد صلاح جلسات فردية يومية مع اللاعبين للحديث عن الفنيات الخاصة بالمنتخب، والتفاهم بين اللاعبين داخل الملعب حتى يصل الفريق لأعلى المستويات ما يؤهله لقيادة الفراعنة للتتويج باللقب الغائب.

وبلاشك فوز محمد صلاح باللقب الافريقى مع منتخب مصر سيكون له دور كبير فى ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب فى العالم فى النسخة المقبلة، فى ظل ما يقدمه هذا الموسم من مستوى وارقام غير مسبوقة مع ناديه الانجليزى.

وينافس منتخب مصر فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، مع كل من منتخب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان بالترتيب.

وأثبتت إحصائية بالأرقام، عن تفوق محمد صلاح قائد منتخب مصر، على منتخبى غينيا بيساو والسودان، من الناحية التسويقية.

وتبلغ قيمة محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر 100 مليون يورو، فيما تصل قيمة منتخب السودان إلى 2.88 مليون يورو، و19.5 مليون يورو بالنسبة لمنتخب غينيا بيساو.

وإليكم القيمة التسويقية للمجموعة الرابعة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 على النحو التالى..

نيجيريا – 230.5 مليون يورو

مصر – 162.30 مليون يورو

غينيا بيساو – 19.5 مليون يورو

السودان – 2.88 مليون يورو

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون، بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجارى.