شكرا لقرائتكم خبر عن فسحة ولعب وضحك.. موسيمانى يوثق رحلته إلى زنجبار قبل العودة للقاهرة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، تفاصيل رحلته إلى جزر زنجبار فى تنزانيا، التى تقع فى المحيط الهندى شرق إفريقيا، برفقة عائلته، مستغلا الإجازة التى حصل عليها خلال فترة توقف الدورى، وقبل العودة مرة أخرى لقيادة الفريق فى مباريات كأس الرابطة.

ونشر موسيمانى، مجموعة فيديوهات عبر حسابه على انستجرام، تضمنت توثيق الرحلة، معربا عن سعادته بهذه الإجازة الرائعة، قائلا: "لقد كان لنا شرف قضاء عطلة رائعة مع عائلتنا فى زنجبار، دخلنا عام 2022 بصحبة رائعة على جزيرة مذهلة، لقد ضحكنا واستكشفنا واسترخنا لما يخبئه لنا عام 2022، لم نكن نتخيل عطلة أفضل.

وكشف موسيمانى، تفاصيل الرحلة، قائلا: "كانت التمارين الرياضية المائية نشاطًا استمتعت به تمامًا، لكن بالطبع كان على أن أكون مناسبًا لبضعة أشواط، بعد بضعة أيام على الشاطئ واستكشاف المنتجع الذى أقمنا فيه، سافرنا بالقارب إلى البر الرئيسى، تنزانيا وأمضينا اليوم فى دار السلام، كانت هذه العطلة متعة حقيقية، هذه الرحلة رائعة وفاقت توقعاتنا، أنا فى غاية الامتنان".

ويعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى اليوم الجمعة للقاهرة قادماً من جنوب أفريقيا بعد نهاية الاجازة التى قضاها هناك استعداداً لقيادة المارد الأحمر فى مباريات كأس الرابطة.

وطلب موسيمانى من معاونيه إعداد تقرير مفصل عن الأندية التى وقعت مع المارد الأحمر فى مجموعة كأس رابطة الأندية المحترفة لدراستها قبل ملاقاتها فى البطولة التى تقام بدون اللاعبين الدوليين لمشاركتهم فى بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة بالكاميرون.



موسيمانى وأسرته



موسيمانى



موسيماني خلال رحلته







