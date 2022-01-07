اتحاد الكرة يعلن .. إصابة الحضري وأبو جبل بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة إصابة محمد أبو جبل حارس منتخب مصر وعصام الحضري مدرب الحراس بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" في وقت سابق إصابة الثنائي بعد إجراء المنتخب لمسحة .

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون خلال الساعات المقبلة من أجل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بدون الحضري وأبو جبل.

ونشر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تغريدة قبل قلبل يعلن فيها تمنيه للشفاء العاجل لبعض المصابين بين صفوف الفريق دون تحديد هويتهم.

وقال كيروش في رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوقات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا معًا وأقوى".

وأضاف: "يجب علينا الوقوف معًا والتركيز على ما يتوجب علينا القيام به لمواجهة التحديات".

وأتم قائلا: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتكم، ونتمنى الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا مرة أخرى".

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في أمم أفريقيا يوم 11 من الشهر الجاري، حيث سيواجه نظيره النيجيري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

يُذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، ويبحث "الفراعنة" عن لقبهم الثامن.