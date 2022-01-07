استقالة مفاجئة لمحلل أداء منتخب مصر قبل 48 ساعة من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مايكل لوفتمان، محلل أداء منتخب مصر، رحيله من منصبه لاستكمال رحلته التدريبية مع منتخب جنوب أفريقيا، وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال لوفتمان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الجمعة: "كل التوفيق للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "لقد كانت تجربة رائعة العيش في مصر بالعمل مع المنتخب الوطني. وشمل ذلك فرصًا للعمل مع عدد من أفضل اللاعبين والموظفين في كرة القدم العالمية ، والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية".

وتابع: "قبل كأس العرب في ديسمبر، قررت العودة إلى جنوب إفريقيا لمواصلة رحلتي التدريبية في البلد الذي تعلمت أن أعود إليه، شكراً لجميع الموظفين المحليين والموظفين الذين عملت معهم في مصر، لقد كانت تجربة مهمة على المستويين الشخصي والمهني".

وأتم لوفتمان قائلا: "لقد كان امتيازًا للعمل عبر تصفيات كأس العالم، والوقوف من أجل النشيد الوطني المصري،

سأشاهد كأس الأمم الأفريقية من المنزل لكن روحي الكروية ستكون في الكاميرون، أتمنى لجميع المنتخبات الوطنية واللاعبين الأفضل".

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 11 من الشهر الجاري، حيث سيواجه نظيره النيجيري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

يذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.