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الامارات | رسمياً.. منع 3 أندية إيرانية بارزة من المشاركة في "أبطال آسيا"

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً اليوم عن استبعاد ثلاثة اندية إيرانية من المشاركة في دوري أبطال اسيا لهذا العام، بسبب عدم استيفائهم لشروط المشاركة في المسابقة القارية الاهم.

وقال الاتحاد القاري في بيان صحافي إنه سحب تراخيص أندية برسيبوليس والاستقلال وجول جوهر لأنها "لم تستوف جميع المعايير الإلزامية"، من دون أن يقدم أي ايضاحات، لكن المعايير واسعة وتتراوح من ضمان السلامة إلى تلبية المعايير المالية والقانونية. يذكر ان برسيبوليس حل وصيفًا مرتين في دوري أبطال آسيا عامي 2018 و2020 بينما شارك الاستقلال في البطولة مرات عدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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