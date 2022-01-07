شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحفز لاعبى المنتخب لتحقيق اللقب الأفريقى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى، لتحقيق بطولة مع منتخب مصر من خلال الفوز بلقب أمم افريقيا 2022 بالكاميرون، خاصة وأنه لم يحقق هذا اللقب من قبل مع الفراعنة حيث يغيب الكأس عن خزائن المنتخب منذ 2010.

ويعقد محمد صلاح جلسات فردية يومية مع اللاعبين للحديث عن الفنيات الخاصة بالمنتخب، والتفاهم بين اللاعبين داخل الملعب حتى يصل الفريق لأعلى المستويات ما يؤهله لقيادة الفراعنة للتتويج باللقب الغائب.

وبلاشك فوز محمد صلاح باللقب الافريقى مع منتخب مصر سيكون له دور كبير فى ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب فى العالم فى النسخة المقبلة، فى ظل ما يقدمه هذا الموسم من مستوى وارقام غير مسبوقة مع ناديه الانجليزى.

وينافس منتخب مصر فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، مع كل من منتخب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان بالترتيب.

وأثبتت إحصائية بالأرقام، عن تفوق محمد صلاح قائد منتخب مصر، على منتخبى غينيا بيساو والسودان، من الناحية التسويقية.

وتبلغ قيمة محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر 100 مليون يورو، فيما تصل قيمة منتخب السودان إلى 2.88 مليون يورو، و19.5 مليون يورو بالنسبة لمنتخب غينيا بيساو.

وإليكم القيمة التسويقية للمجموعة الرابعة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 على النحو التالى..

نيجيريا – 230.5 مليون يورو

مصر – 162.30 مليون يورو

غينيا بيساو – 19.5 مليون يورو

السودان – 2.88 مليون يورو

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون، بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجارى.