شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الصباحي في صالة الجيم استعداداً لكأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو النادي المصري تدريبات صباحية في صالة الجيمانزيوم الملحقة بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد، وذلك في إطار خطة الجهاز الفني لرفع لياقة اللاعبين استعداداً لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادي المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز الفني، وذلك لفرض حالة من الانضباط على الفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.

وكان أحمد حمودى قد غاب عن تدريبات الفريق بدون إذن قبل أن ينتظم اليوم فى التدريبات، كما تغيب عمرو مرعى عن المران بداعي مرض والده وخضوعه لعملية جراحية، فيما تغيب أحمد الشيخ بداعى استكمال عملية التأهيل من الإصابة خارج النادى.

وكان كريم ذكرى مدير الكرة بقرر توقيع غرامة مالية تقدر بمائة ألف جنيه، على أى لاعب يدلى بتصريحات إعلامية أو صحفية دون إذن النادى.