شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يمدد عقده مع الأهلى حتى 2025 بعد إعارته لهاتاى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته لنادى هاتاى التركى حتى نهاية الموسم الجارى.

وعاد كهربا من لبنان خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات انتقاله لتركيا، حيث من المقرر أن تتم إعارة الجناح الدولي مقابل 500 ألف دولار، ووضع النادى التركى بنداً فى العقد يتيح له شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يغادر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل كهربا فى يناير الجارى، وأعلن المدير الفني أن الفريق لا يحتاج خدمات كهربا، وقال المدير الفني للأهلي إنه لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادى.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى، ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.