شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتطبيق تقنية الفيديو فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطلب فيه تطبيق تقنية الفيديو فى بطولة كأس الرابطة التى تنطلق 12 يناير المقبل، كما قرر المجلس مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإرسال مليون و500 ألف دولار مكافأة منتخب مصر بعد المشاركة فى بطولة كأس العرب بالدوحة والتتويج بالمركز الرابع.

يأتى ذلك فى إطار سعى المجلس الجديد لتوفير سيولة مالية فى خزينة الاتحاد، وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعًا أمس برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد وقرر المجلس الآتي:

- تجديد الثقة فى وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد.

- تكليف خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كل العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

- تكليف حازم إمام ومحمد بركات عضوى مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد. - تكليف الأستاذ عامر حسين عضو المجلس بمراجعة المسابقات التى ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها. - اعتماد خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الأول.

- تكليف جمال علام رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء / محمد حلمى مشهور عضو المجلس. - إلغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل.