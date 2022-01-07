شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخمد نيران الغضب بين اللاعبين قبل مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن في إخماد نيران الغضب في صفوف الفريق الأصفر، قبل انطلاق مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بعد حالة الغضب التي اجتاحت بعض اللاعبين بسبب الإعلان عن بيعهم في وسائل الإعلام خلال ميركاتو الشتاء، وعقدت اللجنة الفنية اجتماعاً مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات أكدت خلاله رفضها التام فكرة بيع أى لاعب مثلما يتردد فى وسائل الاعلام وشددت على رفضها انشغال اللاعبين بمثل هذه الاخبار ، وقال اللجنة للاعبى الدراويش أنه فى حالة وجود تقرير من الارجنيتنى خوان براون برحيل أى لاعب سوف يتم إخطاره بشكل رسمى من اللجنة الفنية بعيداً عن وسائل الإعلام.

فى سياق آخر وضع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى خطة لتسديد ديون القلعة الصفراء عن طريق جدولتها وتسديدها بطريقة الأقساط خوفاً من تحريك أصحاب هذه الديون للدعاوى القضائية ضد النادى مما يتسبب في إدخال الاسماعيلى في دوامة لاطائل منها.

ويملك النادى الإسماعيلى قائمة طويلة من الديون لصالح مصلحة الضرائب وشركة الكهرباء وشركة المياه بجانب التأمينات فضلا عن تعويضات لصالح أصحاب المولات التجارية بالنادى فضلا عن العقوبات الكروية على القلعة الصفراء في قضيتى نجوم المستقبل في أزمة إبراهيم حسن بجانب غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الدراويش الأسبق.

ويفتش مجلس الإسماعيلى الحالى عن تسديد هذه الديون للتخلص من هذا الإرث الذى تركه المجلس السابق ثم البحث عن موارد ذاتية لتنمية موارد القلعة الصفراء مستقبلا لاسيما بعد نجاح المجلس في تمديد تعاقد نجوم فريق الكرة بنجاح كبير بعد تمديد تعاقد الثلاثى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعماد حمدى لاعبو الفريق للحفاظ على الهيكل الاساسى للدراويش.