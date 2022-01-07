شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسين الشحات مع الأهلى قبل فتح ملف تمديد تعاقده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات تمديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلى فى الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء فى الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.

وإجمالا لعب حسين الشحات 113 مباراة مع الأهلى فى كل البطولات بإجمالى 7416 دقيقة لعب، ونجح فى تسجيل 27 هدفاً وصنع مثلهم وتلقى 9 كروت صفراء، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولتين للدورى ومثلهم لدورى الأبطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب لقب لكأس مصر ومثله للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ويرغب مسئولو الأهلى في رفع المقابل المادى لعقد الشحات ليتناسب مع المجهود الذي يبذله اللاعب مع فريقه فى الوقت الحالي، لاسيما أنه ليس من ضمن لاعبى الفئة الأولى داخل صفوف الفريق، وترغب الإدارة في تعديل عقده وتمديده باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر ويحظى بثقة الجهاز الفني.

كما تأتي رغبة إدارة الأهلي في تعديل عقد حسين الشحات بعد رفض العرض المقدم من الحزم السعودى لاستعارة اللاعب بمبلغ يتخطى المليون دولار فى الموسم الواحد، وهو ما يصل لضعف ما يحصل عليه في الأهلي، حيث ترغب الإدارة في تقدير اللاعب ماديا بعد ترحيبه بالبقاء في قلعة الجزيرة وعدم الاعتراض على رفض العرض السعودي.

وشهد الموسم الماضى تألق حسين الشحات مع الأهلي وظهوره بمستوى مميز، وهو ما دفع بيتسو موسيماني المدير الفني لرفض العروض المقدمة لشرائه والتمسك باستمراره في صفوف الأهلي، ورفض مناقشة أية عروض تخص مستقبل اللاعب.