الامارات | طبيب نادي نابولي: نصيحة كانافاو قادتي للعمل في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نادي نابولي: نصيحة كانافاو قادتي للعمل في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة أن طبيب نادي نابولي الإيطالي الدكتور الفونسو دي نيكولا أنهى إجراءات انضمامه للنادي والعمل مشرفاً على الجهاز الطبي للفريق الأول بعقد يمتد حتى يونيو 2023 وباشر مهامه، علما أن الفونسو سبق له العمل استشاري وأستاذ الطب بجامعة نابولي.

وأشار نادي الشارقة إلى أن رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبد الله العجلة استقبل دي نيكولا.

من جهته، أعرب الدكتور الفونسو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الشارقة عن سعادته بإتمام انضمامه لنادي الشارقة ، مشيرا إلى أنه تلقى العين من الرسائل التشجيعية قبل اتخاذ هذه الخطوة وقبول العرض المقدم من الشارقة، مشيراً إلى أن نصيحة قائد منتخب إيطاليا ونادي شباب الأهلي السابق فابيو كانافارو له قادته للعمل مع نادي الشارقة.

وسبق للفونسو العمل مع المدرب الإيطالي الشهير ماوريسيو ساري وكذلك مع المدرب الإيطالي الشهير كالو أنشيلوتي.

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