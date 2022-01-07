الامارات | أحمد بن محمد يرحّب بالفائزين في الدورة الـ11 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يرحّب بالفائزين في الدورة الـ11 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بالفائزين في الدورة الحادية عشرة من الجائزة من العالم العربي والمؤسسات الدولية الذين وصلوا إلى الدولة وسيتم تكريمهم مع الفائزين من دولة الإمارات بعد غدٍ الأحد (9 يناير) بدرع الجائزة الأولى من نوعها في العالم والأكبر من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها، والتي تعنى بمجال الإبداع الرياضي وتسعى لترسيخه كنهج في العمل الرياضي محلياً وعربياً ودولياً.

وقال سموه في هذه المناسبة: "سيراً على نهج القيادة الرشيدة في تقدير الإبداع وتكريم المبدعين في جميع المجالات، وانطلاقاً من حرصها الدائم على دعم المبدعين في جميع المجالات ومن بينها القطاع الرياضي، ترحب دولة الإمارات بجميع الفائزين، إذ تتجه أنظار العالم إلى دبي حيث سيتم تكريم الفائزين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي من أفراد وفرق ومؤسسات محلية وعربية ودولية، تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم ومبادراتهم التي تسهم في تطوير الرياضة الى أعلى المستويات وتعزز دورها في تمكين المجتمعات وإسعاد الشعوب ".

وختم سموه بالقول: "قرار الجائزة تغيير مواعيد الترشح للدورة 11 لما بعد الانتهاء من دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو أتاح للأبطال العرب الفوز في الدورة الحادية عشرة للجائزة حيث كان أولمبياد طوكيو الأفضل على الإطلاق في تاريخ المشاركات العربية، ويسرنا أن يكون بيننا للتكريم أبطال تألقوا في طوكيو ودخلوا تاريخ الدورات الأولمبية بإنجازاتهم وسيدخلون تاريخ هذه الجائزة لإضافة أسمائهم بين صفوف المبدعين الرياضيين. يسرنا أن نواصل دعم الناشئين الإماراتيين المبدعين وتكريمهم بما يتناسب مع إنجازاتهم ويمنحهم الحافز لتحقيق مزيد من البطولات والمراكز المتقدمة في مختلف المنافسات الرياضية".

وترتبط الدورة الحادية عشرة للجائزة بأكثر من مناسبة وطنية وعالمية، إذ تأتي في أعقاب احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها وعيد الاتحاد الخمسين، وتتزامن مع بداية الخمسين الثانية من عمر الدولة. وحرصاً من الجائزة على الاحتفال بهذه المناسبة، تم إصدار مسكوكة نقدية فضية تحمل اسم الجائزة وصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب فكرة الجائزة وراعي الإبداع والمبدعين، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، كما تم إصدار طابع تذكاري بالتعاون مع بريد الإمارات. إضافة إلى ذلك، تتزامن هذه الدورة مع "إكسبو دبي 2020" حيث يتجمّع العالم في دولة الإمارات للاحتفال بالإنجازات البشرية الكبرى والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن قرار تنظيم حفل تكريم الفائزين في دورتها الحادية عشرة للجائزة في قلب إكسبو 2020 دبي جاء من أجل تعزيز الترابط بين الحدثين وإتاحة الفرصة للشخصيات العالمية المشاركة في إكسبو لحضور هذا التكريم، وكذلك إتاحة الفرصة للفائزين في مختلف فئات الجائزة لزيارة إكسبو بشكل عام وأجنحة دولهم بشكل خاص كونهم مبدعين يتمتعون بمكانة كبيرة وتقدير رفيع في دولهم.

وتم الانتهاء من جميع ترتيبات الحفل الذي سيُقام في الساعة 12:00 ظهراً بعد غدٍ (الأحد) في مركز المعارض والمؤتمرات في "إكسبو 2020 دبي" بالشكل الذي يتناسب مع مكانة الجائزة وريادتها في مجال تطوير القطاع الرياضي محلياً وعربياً وعالمياً، كما تم وضع البرامج المصاحبة لحفل الجائزة ويتضمن زيارات الفائزين إلى أجنحة دولهم وعدد من الأجنحة الأخرى، ومناطق الجذب الأساسية في إكسبو. كما سيعقد مجلس أمناء الجائزة اجتماعه الدوري لاستعراض تقرير الدورة الحادية عشرة والخطط الموضوعة للدورة الثانية عشرة وأبرز سمات المرحلة المقبلة للجائزة الرائدة.

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