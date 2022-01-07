شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة فى مهمة روحانية بملابس الإحرام قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلح نجوم الكرة بالدعوات فى المسجد الحرام قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون 9 يناير الجارى، حيث حرص عدد من اللاعبين على استغلال فترة التوقف في أداء مناسك العمرة قبل الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

ونشر نجوم الكرة صورهم من داخل المسجد الحرام بزى الإحرام، وأبرزهم، أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مالى، أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة والمنتخب الوطنى، محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك والمنتخب الوطنى، وأحمد توفيق لاعب بيراميدز.

ويستغل نجوم الكرة فترات التوقف في أداء مناسك العمرة، خاصة في ظل انشغالهم طوال الوقت بالمعسكرات والبطولات سواء مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم، خاصة وأن أخر عامين وبسبب تداعيات أثار انتشار فيروس كورونا، أصبحت المواسم متلاحمة بشكل أكبر من أي وقت سابق، كما ازدادات إجراءات السفر والتنقل صعوبة بسبب الاجراءات الاحترازية.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة طبية جديدة استعدادًا للسفر ، فيما تقرر بشكل نهائي أن يكون التوجه إلى الكاميرون في الحادية عشر صباح غداً السبت 8 يناير لمنح اللاعبين راحة يراها الجهاز الفني مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التي حصل عليها الى تحاد الكرة من الكاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافي.



احمد توفيق في زي الاحرام



احمد توفيق فيالمسجد النبوي



احمد حجازي



ديانج