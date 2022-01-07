شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى ومازن هشام يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة هوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى المصرى مروان الشوربجى ومازن هشام إلى الدور ربع النهائى ببطولة هوستن المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 4 إلى 9 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز مروان الشوربجى بمنافسات دور الـ16، على منافسه سيزار سالازار بنتيجة 3 / 0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-7.

كما فاز مازن هشام على منافسه نيكولاس مولر بنتيجة 3 / 2 في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-8, 11-9, 7-11, 12-10.

وخسر عمر مسعد أمام منافسه الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-7, 11-5.

وتعتبر البطولة ذات أهمية خاصة، حيث من المقرر أن تحدد صدارة التصنيف العالمى، والذى يسيطرعليه البطل المصري علي فرج، بينما ينافس النيوزلاندي بول كول المصنف الثاني، على حصد لقب تلك البطولة، والتي قد تقوده إلى إنهاء الهيمنة المصرية على صدارة التصنيف العالمي في حالة تتويجه بلقب بطولة هوستن.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر ينايرالجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى إلى المركز الخامس.