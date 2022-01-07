تحديد معلق والقنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ومصر في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ العد التنازلي لمباراة نيجيريا ومصر المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "رومدي أدجيا" في مدينة جاروا بالكاميرون بافتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وقررت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إسناد المباراة إلى المعلق المصري أحمد الطيب للتعليق عليها.

ومن المقرر إذاعة مباراة نيجيريا ومصر عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max المشفرتين.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تضم منتخبات نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

وتنطلق أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

يذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.