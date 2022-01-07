شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفاوض مع فاركو لإلغاء بند أحقية الشراء فى عقد محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو الزمالك التفاوض مع إدارة نادي فاركو بشأن بند أحقية الشراء في عقد اعارة محمد صبحي حارس الزمالك المعار الي فاركو لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه دون الرجوع لموافقة الزمالك.

وترى إدارة الزمالك ان تفعيل البند في عقد الإعارة يعتبر اهدار لموهبة كبيرة في حراسة المرمي، لما يمتلكه محمد صبحي من إمكانيات فنية وبدنية بخلاف خبراته التي اكتسبها من مشاركته مع المنتخبات الوطنية المختلفة سواء الشباب او الاوليمبي او المنتخب الأول، وتعتبره إدارة الزمالك مستقبل حراسة المرمي في النادي.

ويرفض رئيس الزمالك وامير مرتضي منصور المشرف علي الكرة فكرة رحيل محمد صبحي عن الزمالك نهائيا، وليس الاعتراض علي المقابل المادي وهو 20 مليون، حيث ترغب إدارة النادي في عودة اللاعب الي الزمالك مع نهاية الموسم، ولهذا فان إدارة النادي تواصلت مع إدارة فاركو للحديث حول ازمة بند الشراء، في ظل حرص إدارة الزمالك على حل الأمر وديا دون اللجوء لاتحاد الكرة او الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي عن وجود ثغرات في عقد اعارة الحارس الي فاركو وفي حالة اللجوء للفيفا فان الحارس سيعود للزمالك، وأضاف المصدر ان إدارة الزمالك ترفض اللجوء للفيفا مفضلة الحلول الودية مع إدارة فاركو.