شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. العندليب يسجل هدف تتويج الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عبد الحليم على نجم الزمالك السابق هدفا لاتنساه الجماهير الزملكاوية تسبب فى تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر موسم 2001/2002.

وكان الطرف الآخر بالمباراة النهائية التى أقيمت على استاد القاهرة فريق بلدية المحلة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين، وفى الشوط الثانى نجح عبد الحليم فى إحراز هدف الفوز لفريقه والتتويج بالكأس.

جاء الهدف بعد أن مرر محمد أبو العلا الكرة تجاه حسام حسن، فخطفها لاعب المحلة، إلا أن حسام حسن ضغط على اللاعب، ليخطفها العندليب ويسددها على يمين حارس الفلاحين، ويسجل هدف الفوز لفريقه والتتويج بالبطولة .