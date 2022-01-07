شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض اليوم آخر مران بالقاهرة قبل السفر للكاميرون لخوض أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش آخر مران له اليوم الجمعة، قبل السفر لخوض أمم أفريقيا، حيث يتدرب المنتخب الوطنى على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون غدًا السبت للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر إلغاء المباراة الودية مع منتخب الكونغو الذى كان من المقرر لها صباح اليوم الجمعة مع تأجيل التدريب إلى الرابعة عصرًا بعد تأجيل السفر للكاميرون ليوم السبت بدلا من الجمعة.

فيما تقرر بشكل نهائى أن يكون التوجه إلى الكاميرون فى الحادية عشر صباح غد السبت لمنح اللاعبين راحة يراها الجهاز الفنى مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التى حصل عليها الى تحاد الكرة من الكاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافى.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى أمس بحضور خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد والأعضاء محمد حلمى مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومى، ودينا الرفاعى، كما حضره أيضا أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول ووليد العطار مدير الاتحاد ووائل جمعة مدير المنتخب.

عقد الاجتماع بملعب استاد القاهرة تنفيذا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنتخب الوطنى، وأكد خلاله جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على دعم مجلس إدارة الاتحاد بالكامل للمنتخب الوطنى وجهازه الفني بقيادة كارلوس كيروش ، مؤكدًا أهمية المنافسة على كأس الأمم الأفريقية وأهميتها لدى جماهير الكرة المصرية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى أن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوى مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة فى الملاعب.

وأضاف جمال علام أنه سيرأس بعثة المنتخب الوطنى إلى الكاميرون غدا السبت ومعه اللواء حلمى مشهور لتذليل أى عقبات قد تواجه البعثة فى مشوارها المهم.