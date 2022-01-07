شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يقترب من فيوتشر فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، من إتمام انتقاله إلى نادي فيوتشر خلال الميركاتو الجاري، وذلك لتدعيم الدفاع في فريق فيوتشر، ومن المقرر حسم الصفقة والإعلان عنها خلال أيام بعد اتمام الاتفاق على كافة التفاصيل بين فيوتشر والأهلي.

وخاض أمس الخميس فريق فيوتشر، مباراة ودية مع المريخ السوداني، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة ايسترن كومباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين بافتتاح مباريات كأس الرابطة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 12 يناير.

ويرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر أن بطولة كأس الرابطة والمقرر انطلاقها منتصف يناير الجاري بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الوطني، لها العديد من المزايا لجميع فرق الدوري.

وقال السقا في تصريحات رسمية: "كأس الرابطة فكرة مميزة، وخطوة تأخرت كثيرًا، لك أن تتخيل أن الإمارات سبقتنا في هذه الخطوة من 15 سنة، والبطولة سوف تحافظ على مستوى اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق، وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.